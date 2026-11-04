金·卡戴珊试戴了价值超过600万美元的伊丽莎白·泰勒项链

美国电视明星兼企业家金·卡戴珊在罗马的一场写真拍摄中，佩戴了曾属于女演员伊丽莎白·泰勒的传奇祖母绿项链。 这件珠宝价值超过610万美元——由珠宝品牌宝格丽（Bulgari）在拍卖会上购得。

卡戴珊造访了宝格丽精品店，店方允许她试戴这件珠宝并进行写真拍摄。她选择了一件Christian Cowan设计的白色紧身深V领连衣裙作为造型，并搭配了一对钻石耳环。

此次试戴这件历史悠久的珠宝，是由这位明星的造型师洛·罗奇（Low Roach）安排的。据媒体报道，这条项链是专为庆祝金·卡戴珊46岁生日而暂时借给她的。

这件珠宝有着一段特别的渊源。1962年，这位女演员在30岁生日时，将其作为礼物收到了丈夫理查德·伯顿的馈赠。 项链的中心宝石是一颗重达23.46克拉的哥伦比亚祖母绿，周围镶嵌着钻石。后来，宝格丽（Bulgari）以6,130,500美元的价格收购了这件珠宝。

卡戴珊还在社交媒体上分享了试戴时的感受。她坦言自己非常钦佩伊丽莎白·泰勒，尤其是她那份真诚的爱、为需要帮助的人挺身而出的勇气，以及始终保持真我的特质。

美国电视明星金·卡戴珊透露，她有五名保姆协助照料她与坎耶·韦斯特所生的四个孩子，这些保姆轮流负责照顾孩子们。

金·卡戴珊和坎耶·韦斯特的大女儿、13岁的诺斯·韦斯特，成为了《Dazed》杂志最新一期封面人物。

美国明星金·卡戴珊在被美国证券交易委员会（SEC）指控在Instagram上非法推广加密货币投资计划后，支付了126万美元的罚款。

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