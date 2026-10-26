梅根·马克尔在父亲截肢后与他道别——《People》杂志

哈里王子的妻子梅根·马克尔在去年12月其父托马斯·马克尔接受截肢手术后，给他写了一封告别信。 据现有信息显示，当时萨塞克斯公爵夫人已知晓其父亲可能涉及的违法行为，目前联邦机构正在对此展开调查。

在父亲接受截肢手术后，梅根终于在多年沉默后与父亲取得了联系——她给他寄了一封信，据称信中提到，她知道“父亲曾对未成年女孩实施性侵”。

据悉，萨塞克斯公爵夫人还指示医院工作人员将信件送到他病床旁，并让他签署一份特别表格，确认已收到并阅读了信件。 信中，梅根据称声明，她绝不会允许他与她的孩子们——7岁的阿奇和5岁的莉莉贝特——见面。此外，她在信中还指出，这是她与托马斯之间的最后一次沟通。

此外，据《人物》杂志报道，梅根在信中直言不讳地承认，她知晓父亲的犯罪行为，并已向当局报告了她对未成年人遭受侵害的怀疑。

需要指出的是，梅根·马克尔的父亲此前已否认了儿子关于其藏有违禁材料的指控。

梅根·马克尔表示，对于针对其父亲托马斯·马克尔的指控，她深感痛心。

梅根·马克尔透露了五岁女儿莉莉贝特的爱好。

梅根·马克尔的一位好友分享了萨塞克斯公爵夫妇家中温馨的照片。

需要提醒的是，美国女演员、英国哈里王子的妻子、萨塞克斯公爵夫人梅根·马克尔于8月4日庆祝了她的45岁生日，并在社交媒体上分享了庆祝照片。

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