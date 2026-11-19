乌克兰女歌手奥莱娜·托波利亚修复了位于基辅的公寓，该公寓因俄罗斯对邻近建筑的袭击而受损。这家人为修缮花费了约200万格里夫纳，此外，这位女歌手还为过冬储备了食品、饮用水和必要的生活设备。

公寓的修缮工作已于今年秋季全部完成。 据托波利亚介绍，强风给施工带来了困难，导致建筑工人难以修复房屋外墙。此外，装修期间其中一间房的暖气片受损，因此这位歌手不得不在寒冬来临前解决这一问题。

此前，这位艺人曾透露，住房修复的总费用约为200万格里夫纳。其中，该家庭获得了20.9万格里夫纳的国家补偿金。

目前，托波利亚与三个孩子仍留在基辅。据这位歌手介绍，公寓内有供暖且电力充足，但一家人已为可能出现的公用事业中断做好了准备。

具体来说，他们储备了蜡烛、保暖被褥、衣物、饮用水以及长期保存的食品。此外，该家庭还配备了逆变器和燃气炉，这位女歌手已多次使用燃气炉来加热茶水。

关于装修完工及冬季准备工作，奥莱娜·托波利亚在接受Blik.ua采访时进行了介绍。

此前，奥莱娜·托波利亚曾表示将重用艺名Alyosha。

此外，奥莱娜·托波利亚还解释了为何在职业生涯初期用俄语演唱。

此前，乌克兰女歌手埃琳娜·托波利亚透露了关于其私密视频泄露事件调查的最新细节。

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