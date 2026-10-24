威廉王子讲述了自己儿时梦想成为DJ的趣事，逗得大家开怀大笑

威廉王子做客格雷姆·诺顿主持的著名英国喜剧节目，在节目中讲述了一个关于自己儿时梦想的趣事。原来，他小时候想当DJ，而不是国王。

在交谈中，诺顿问王子，他是否曾梦想过走一条不同的生活道路，或者在登上王位之前是否想过从事其他工作。

“是的，有过这样的时刻，格雷姆，确实有过。我小时候真的想当警察。我觉得自己会是个好警察。 我个子高，确实如此。而且，是的，我觉得当警察挺酷的，”他说。

不过后来王子还想过当DJ，但他坦言自己做得不太好，这话逗得全场哄堂大笑。

“后来我有一段时间想当DJ，但没能做得很好。 我还给自己起了个艺名。我叫DJ Zara，但开头是字母X（在英语中，单词开头的字母“X”有时发音与“Z”相似——编者注），”威廉坦言。

节目主持人哄堂大笑，称这种艺名的变体简直是胡说八道。此外，主持人还问威廉是否有以字母X为形状的招牌动作（双手交叉——编者注）。

“不，我没有标志性动作，”他否认道。

主持人进一步询问他是否曾在学校派对上当过DJ，王子对此予以否认。

“不，没有，我始终没学会怎么做好这件事，”他笑着说。

威廉王子正在庆祝他的44岁生日。

值得一提的是，威廉王子与威尔士王妃凯特·米德尔顿的长子、12岁的乔治王子将于9月进入伊顿公学就读。肯辛顿宫新闻处已就此发布官方声明。

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