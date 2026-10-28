演员兼喜剧演员拉塞尔·布兰德在英国伦敦南华克刑事法院的听证会上表示，一部包含其可能涉嫌性犯罪指控的纪录片播出后，朋友和亲属都离开了他。布兰德称，他未能说服任何人为其出庭作证辩护，据ABC新闻报道。

现年51岁的布兰德被控三项强奸罪、三项性侵犯罪以及一项企图实施猥亵侵犯罪。根据控方说法，这些犯罪行为据称于1999年至2009年间在英国针对六名女性实施。布兰德对所有指控均不认罪，并坚称自己没有参与未经同意的性行为。

布兰德的证词

在辩方陈述开始时，布兰德称这部纪录片对其生活和人际关系造成的影响是“毁灭性的”。他还表示，自己并不认为这是一部纪录片，并称其为电视节目。

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法庭此前听取了一名女性的证词，她称布兰德于1999年一次政治会议期间强奸了她。这名演员否认该指控，并告诉陪审员双方的性接触是自愿的。他表示，自己在性爱过程中与该女子交谈，以“获得认可”。

否认指控

布兰德还否认了有关他抓住一名女子的胸部、将她拖进酒吧厕所并强奸她的说法。他称所描述的行为“显然是犯罪且粗俗的”，并表示自己邀请该女子到厕所“找乐子”，而她据称同意了。

该演员承认自己年轻时“在性关系方面极其滥交”，但否认一名证人关于他据称打算与5000名女性发生关系的说法。布兰德还称，起初他对一些事件记忆模糊，但在查阅新材料、观看提出指控的女性的视频采访以及到访相关地点后，开始回忆起一些事件。案件审理仍在继续。

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