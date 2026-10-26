英国伦敦一家法院就梅费尔Tape夜总会袭击案，判处美国歌手克里斯·布朗八个月监禁，缓刑一年。正如ABC News Australia报道，这名艺人承认affray罪名，即使用或威胁使用非法暴力，可能使他人担忧自身安全。

俱乐部内的事件

该事件发生于2023年2月一间私人俱乐部的舞池。法庭播放的视频显示，布朗两次用玻璃瓶击打音乐制作人、也是他前友人亚伯拉罕·迪奥的头部，随后这名歌手被人从受害者身边拉开。

南华克皇家法院法官托尼·鲍姆加特纳表示，反复使用玻璃瓶，尤其是击打头部，显然十分危险，并可能造成更严重的伤害。迪奥因头部和膝盖受伤出院。

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判决与减轻处罚的情节

布朗于7月承认affray罪名。他最高可能面临三年监禁，但法官考虑了其认罪、稳定工作和慈善活动。法官还提到布朗此前的定罪记录，但指出他近年来没有新的违法行为。

作为认罪的交换，检方撤销了对布朗的袭击、企图造成严重人身伤害以及持有该瓶子的指控，检方将该瓶子认定为武器。布朗的朋友兼声乐教练、说唱歌手奥莫洛卢·阿金洛卢，艺名Hoody Baby，也承认affray罪名，并被判处四个月监禁，缓期执行。

检察官海迪·斯通克利夫表示，布朗在袭击中发挥了主导作用。辩护律师萨莉·贝内特-詹金斯称，这名歌手向俱乐部内所有在场者道歉；她还强调，该事件持续时间不超过20秒。

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