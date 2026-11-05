SHINee成员珉豪放弃马拉松成绩——Channel NewsAsia

在首尔，K-pop组合SHINee成员珉豪在其比赛视频在社交媒体上传播后，自愿放弃了JTBC Seoul Marathon 2026的成绩。视频中，另一名被描述为配速员的跑者与这位艺人并肩奔跑，并且似乎触碰了他的背部和腰部，疑似将他向前推。

比赛与歌手的回应

珉豪于11月1日参加马拉松，并以3小时18秒完成42.195公里赛程。这是他的首场全程马拉松。冲线后，这位艺人在社交媒体上发布了完成赛程的证书，并写道，这次经历对他而言很有价值，尽管他距离三小时以内的成绩还差18秒。

视频出现后，网民质疑这名歌手是否获得了未经允许的身体协助，而这可能使他获得优势。11月3日，珉豪就此事道歉，表示责任在于他，并宣布放弃自己的成绩。

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主办方的立场

据Channel NewsAsia报道，JTBC Seoul Marathon主办方于11月4日接受了珉豪放弃成绩的决定，并确认不会向他发放官方完赛时间。

世界田联和韩国田径联合会的技术规则通常禁止推动跑者向前的身体协助，协助摔倒的运动员除外。此类违规行为可能导致不经警告的取消资格。与此同时，主办方推迟决定业余选手的Masters组别规则是否适用于此案。尚未认定存在正式的规则违规行为，珉豪也未被正式取消资格。

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