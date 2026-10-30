英国伦敦萨瑟克刑事法院已完成审理演员兼喜剧演员拉塞尔·布兰德一案的证据。布兰德被控在1999年至2009年期间对六名女性实施强奸、性侵以及企图实施猥亵侵犯。他否认所有指控。ABC News Australia报道称，陪审团预计将于下周开始就裁决进行评议。

布兰德的立场

在持续超过四小时的证词中，51岁的布兰德承认，自己在那一时期性行为活跃、痴迷于性，并利用自己的知名度来便利性接触。但他坚持称，没有任何性接触是在未获得同意的情况下发生的，并称同意对他而言是“根本性的”。

其中一名女性的姓名未被法院公开。她称，布兰德于2009年强奸了她，当时距两人在伦敦阿波罗剧院的一场演出上相识约一周。该演员告诉陪审员，两人之间的性关系是双方同意的。他还解释称，自己在手机中保存女性电话号码时所用的标记，是他个人的联系人标记系统。

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妻子的证词与控方立场

另一名女性告诉法院，布兰德于2004年在伦敦一家酒吧的洗手间内对她实施性侵并强奸了她。起初，这名演员无法回忆起这一事件，但据他所说，在最近到访该场所后，他想起了那次“相遇”。他称，该女子曾与他调情，并自愿前往洗手间。

控方指出，六名彼此并不相识的女性对布兰德提出指控，她们并未寻求公众关注，也未要求经济赔偿。辩方则将部分陈述的出现与2023年纪录片节目 Russell Brand: In Plain Sight: Dispatches 联系起来。

演员的妻子劳拉·布兰德成为除布兰德本人外唯一亲自为其辩护作证的人。她表示，自己知道丈夫有许多关系，但他从未强迫她从事不想要的性行为。布兰德的两名前伴侣也提交了书面陈述，表示尽管他不忠且性行为活跃，但他从未在未经她们同意的情况下与她们发生亲密关系。

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