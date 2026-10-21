配音演员土田大去世，享年54岁 — Channel NewsAsia

日本配音演员土田大去世，享年54岁。他曾在动画《进击的巨人》中为格里沙·耶格尔配音，并在电视剧《忍者战队隐连者》中饰演赛藏，即忍者蓝。死因为心力衰竭，Channel NewsAsia报道。

经纪公司声明

81 Produce经纪公司于10月20日宣布这名演员去世。该公司表示，土田大于10月11日去世。

葬礼依照家属意愿以私人形式举行，只有家属出席。81 Produce在声明中感谢了在演员生前支持他的人们，并怀着深切悲痛宣布其去世。

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角色与同事反应

土田大的职业生涯持续了30多年。除《进击的巨人》和《忍者战队隐连者》中的角色外，他还在《如龙》电子游戏系列中为一角配音，并在《铁拳》中为冯威配音。他在《忍者战队隐连者》中参与的一幕还启发了“Today Is Friday In California”梗。

在《进击的巨人》中饰演艾伦·耶格尔的配音演员梶裕贵称赞了土田大声音的力量与说服力，以及他沉稳的性格和热情。曾在《忍者战队隐连者》中与土田大合作的演员小川辉晃也悼念了他，并发布了该剧另一位同事、演员河合秀的话。

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