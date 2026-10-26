印度孟买就持刀袭击宝莱坞演员赛义夫·阿里·汗一案开庭审理。首位出庭作证的是一名护士，她曾照顾该演员与其妻子卡琳娜·卡普尔·汗的小儿子。她指认31岁的穆罕默德·沙里富尔·伊斯兰为闯入这家人住所的男子。据《快报论坛报》报道，这名证人称，他索要1000万印度卢比。

护士的证词

护士表示，2025年1月16日夜间，她被班德拉地区一所房屋内的响动惊醒。起初，她看到浴室亮着灯，以为卡琳娜·卡普尔·汗在那里。随后，这名证人注意到一名戴帽子的男子正朝4岁的杰赫的床边走去。

护士称，她试图带走孩子，随后该男子用钢锯条将她弄伤，并命令她保持沉默。当她问他想要什么时，他据称索要钱财。另一名保姆听到响动后拉响了警报。根据证人的说法，这名男子后来袭击了赛义夫·阿里·汗和另一名家中工作人员。护士的两根手指被割伤。

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指控与案件进展

袭击发生后，这名演员被送往孟买的Lilavati医院，并接受了紧急手术。医生记录了六处伤情，其中包括左臂和颈部两处深度创伤。在演员脊柱附近发现了一块刀刃碎片，外科医生将其取出。

孟买警方于2025年1月19日在塔那市Hiranandani Estate附近拘留了伊斯兰。警方称，他使用了多个化名。被告仍被羁押。他被控包括持危险武器抢劫、造成严重人身伤害和非法侵入住宅，以及违反外国人法和印度入境规定。法院两次驳回了他认罪的尝试，随后开始询问证人。

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