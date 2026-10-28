尼日利亚拉各斯的一家法院将诺莱坞女演员多丽丝·奥加拉羁押，并将她送往伊科伊的惩教中心。据Premium Times报道，在她与“解放与奇迹事工山”（Mountain of Liberation and Miracle Ministry）创始人克里斯·奥卡福之间的法律纠纷中，法院尚未安排保释听证会前，她将留在那里。

出庭

喜剧演员阿德龙比·马丁斯，艺名DeeOne，在Instagram视频中表示，奥加拉在根据逮捕令出庭后被羁押。他称，这名女演员将留在惩教中心，直到保释听证会日期确定。

奥加拉是非洲行动大会党在即将举行的选举中竞选阿比亚州州长的候选人。她与奥卡福的法律纠纷正在拉各斯州高等法院审理。

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争议背景

据该媒体报道，冲突始于2025年12月：在奥卡福与另一名女子订婚的视频传播后，这名女演员指责这名教士毁了她的生活。奥加拉称，她自2017年起便与奥卡福处于恋爱关系。

随后，当局因她被指散布该牧师的私人照片而将其拘留两天。法院还发布临时禁令，禁止奥加拉及其他人公开或在网上谈论奥卡福、其教会或事工。

被羁押后，奥加拉在Instagram帖子中称，奥卡福、杰里·埃泽和约翰逊·苏莱曼应对此负责。她还指控奥卡福涉嫌与一名法官及其他人合谋，以使她被羁押。截至发稿时，奥卡福、埃泽和苏莱曼尚未回应这些说法。

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