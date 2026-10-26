在英国伦敦的绍斯沃克刑事法院，法庭宣读了喜剧演员拉塞尔·布兰德前私人助理海伦·伯杰的声明。她称，在2006年至2007年与布兰德共事期间，她看到他恶劣对待女性。据《卫报》报道。

布兰德面临涉及六名女性的三项强奸指控、三项性侵指控以及一项猥亵侵犯指控。这些指控涵盖自1999年开始的10年期间。这名喜剧演员否认所有指控。

前助理的声明

伯杰于2006年6月至2007年2月为布兰德工作。她向警方表示，由于布兰德“永不停歇的精力”，这份工作是她职业生涯中最艰难的工作之一；她辞职是因为感到精疲力竭。

在一份日期为2024年5月的声明中，伯杰称，与她曾合作过的其他名人相比，布兰德的行为“完全是另一个层次”。据她所说，这名喜剧演员有着“疯狂的性需求”，并公开谈论自己的需求。同时，她强调，自己从未目睹布兰德做过任何违法的事情。

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伯杰还称，布兰德要求她在录制MTV节目时收集女性的电话号码，这让她感到不舒服。她称，在一些情况下，当布兰德与另一个人在化妆间内时，她必须阻止他的母亲和女友进入。

案件中的其他证词

法庭还听取了一名女子的经理人的声明。该女子称，自己在2009年为Channel 4工作期间遭到布兰德性侵。经理人表示，受害者曾说，布兰德的两名熟人告诉她为这名喜剧演员按摩，否则他不会继续录制节目。

此外，一名女子的姐姐向法庭表示，该女子称布兰德于2004年在一家苏荷区酒吧对她实施性侵，随后以口交形式强奸了她；第二天早上，她的亲属情绪低落，几乎处于震惊状态。案件审理仍在继续。

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