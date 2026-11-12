乌克兰电视主持人娜塔莉·萨洛尼克遭遇车祸，因脊柱骨折需接受手术

TET电视台《更接近星星》节目的主持人娜塔莉·萨洛尼克在11月8日凌晨从拍摄现场返家途中遭遇了一起严重车祸。 事故导致她颈椎发生移位性骨折，全身多处挫伤，且右臂剧痛。这位电视主持人接下来将接受手术治疗。

事故经过

娜塔莉在自己的Instagram故事中讲述了这起车祸。据她描述，行车途中她正在后排乘客座上休息。当车辆在路上开始失控打转时，她被惊醒。 不久后，车辆失控，随后发生剧烈撞击，安全气囊随之弹出。

送医后，医生诊断出这位主持人身多处挫伤，并伴有第四、五颈椎移位性骨折。由于伤势影响，她右臂活动时会伴有剧烈疼痛。目前，这位记者正在准备接受手术。

“看着车子残骸，我意识到这一天本可能成为我生命的最后一天，”萨洛尼克写道。她还为自己幸存下来表示感谢，并表达了希望完全康复的愿望。

同事们纷纷声援这位电视主持人

事故发生后，TET电视台全体同仁以及《更接近明星》节目组纷纷向娜塔莉表达了支持。同事们祝愿她保持坚强、保持耐心，并早日康复。

此外，观众和主持人的粉丝们也纷纷在社交媒体上留言，祝愿她早日康复。

来源：娜塔莉·萨洛尼克的Instagram

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