乌克兰脱口秀主持人弗拉基米尔·奥斯塔普丘克的妻子卡捷琳娜，目前正怀着两人的第二个孩子，她前往加拿大的一家急诊科就诊。 她曾主诉持续性腹痛和阵发性发热，但据她本人表示，目前情况已无大碍。

卡捷琳娜在Instagram故事中讲述了这一情况。

她表示，自己在加拿大的急诊科度过了一夜。由于身体不适，夫妇俩决定不等待症状自行消退，而是立即就医。他们于凌晨六点左右返回家中。

“现在一切都好了。肚子疼了很久都没好，还伴有阵阵发热。我们决定不要忽视症状，也不要坐等它自行消退，”卡捷琳娜写道。

这位艺人的妻子还呼吁孕妇们不要忽视异常症状，也不要拖延就医。

“怀孕是一种不可预测的状态，有时耽搁的时间可能会变得至关重要。请不要自行用药，也不要通过电话让医生进行诊断，”她强调道。

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