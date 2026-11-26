乐队“Друга Ріка”的主唱表示，他租住的房屋遭到了爆炸冲击波的破坏。此次爆炸还波及了这位音乐家所在小镇的约20户邻近民宅。

据哈尔奇申称，爆炸发生在几天前，当时他正随乐队进行巡演。在巡演期间，乐队还为支持乌克兰国防军筹集了资金。

爆炸冲击波对这位艺术家的租住房屋造成了严重破坏。具体而言，房屋的外墙窗户被震碎，防弹入户门因冲击力被震到了室内。

该小镇的破坏程度相当严重。据这位音乐人称，整条街近一半的房屋——约20栋住宅楼——都受到了波及。部分当地居民的汽车也遭损毁。

“谢天谢地，没有人丧生，也没有人受伤，但财产损失相当严重，”哈尔奇申写道。

这位音乐家向遭受损失、失去家园和汽车的邻居们表示了慰问。他还强调，尽管自己的住所再次被卷入受损财产之中，但他并不认为这种巧合是“业力”使然。

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