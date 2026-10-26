瓦西里·维拉斯图克因赡养费问题继续与前妻进行法律纠纷

“人民公仆”党籍议员瓦西里·维拉斯图克继续与前妻因娜·维拉斯图克进行法律诉讼。 这位曾在2004年获得“世界最强壮人”称号的议员，目前正卷入涉及家庭纠纷及抚养费支付的诉讼中。

在2024至2025年间，这位议员曾试图争取降低两名儿子的抚养费数额。 根据2023年的法院判决，维拉斯图克需在子女年满18周岁前，按其工资（收入）的1/3支付抚养费。这相当于每月略高于1.8万格里夫纳。

与此同时，该议员在针对前妻的诉状中指出：自开始支付抚养费以来，其家庭状况和财产状况已发生变化。具体而言，维拉斯图克组建了新家庭，并育有一子。 此外，原告还抱怨称，由于他自2017年起被认定为残疾人，因此大量资金用于医疗费用。 鉴于所提供的证据，维拉斯图克请求法院将两名子女的抚养费减少至其所有收入的1/6。

一审法院支持了该议员的立场。然而，上诉法院撤销了这一判决，并驳回了维拉斯图克的诉讼请求。 基辅上诉法院认为，“以原告需抚养前段婚姻所生的子女以及正在休产假的妻子为由减少抚养费数额， 在未证明其财产状况恶化的情况下，此举既无法确保与因娜·维拉斯图克所生子女获得应有保障，亦将损害其利益”。

此外，瓦西里·维拉斯图克与其前妻因娜之间的另一场法律纠纷已持续第二年。该诉讼由这位乌克兰人民代表发起。 他请求法院确定未成年子女的居住地；停止向其追索抚养费，并将这一经济负担转嫁给这位政客的前妻。

此外，瓦西里与因娜·维拉斯图克之间另一场旷日持久的未决诉讼，涉及这对前夫妇共同财产的分割。争议标的包括两套公寓以及位于喀尔巴阡山地区的四块土地，总面积为0.44公顷。 该案自2023年9月起一直在基辅市法院审理中。

来源：Glavkom

值得一提的是，瓦西里·维拉斯图克曾以感人至深的方式缅怀了14年前离世的父亲。

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