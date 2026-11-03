新加坡主持人权怡凤表示，在随当地旅游团前往中国南疆期间，一名导游嘲笑并斥责拒绝购物的游客。这名52岁的主持人称，旅游合同中写明没有强制购物，也不会收取额外费用。

两个上午都在商店

据Channel NewsAsia报道，权怡凤在11月1日发布的Instagram帖子中讲述了这段经历。她抵达该地区后加入了一个当地旅行团，因为路途遥远，她认为自行旅行并不现实。

她表示，旅行团连续两个上午被带往出售新疆长绒棉和和田玉的商店。游客去了两家玉器店。权怡凤称，每次购物的预期金额至少为2000元人民币，约合300美元。

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这名主持人表示，她自己购买了一件和田玉制品。之后，她称自己看到导游在车上嘲笑其他拒绝购买商品的旅客。

抱怨长途乘车

权怡凤还抱怨旅游地点之间的长时间巴士行程，以及使用厕所的困难。她解释说，在高速公路上，巴士无法在每次有乘客需要时都停车。

这名主持人称，因此一些参团者使用了塑料瓶。尽管该地区气候干燥，她自己仍尽量少喝水。权怡凤写道，在停车点，厕所前排着长队。旅行结束后，她写道自己不会推荐前往。

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