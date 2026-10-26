视频：alyona alyona 展示了胃缩小手术后腹部的疤痕

乌克兰女说唱歌手alyona alyona（阿廖娜·萨夫拉嫩科）展示了她在胃缩小手术后的第二天腹部的样子。这位艺人展示了手术疤痕，并谈到了手术后的身体状况。

这位说唱歌手对着镜头展示了腹部，可以看到手术中腹腔镜留下的四个穿刺口。她坦言这些伤口非常疼痛。

“大家好。今天是我手术后的第二天。医生已经拔除了我体内的引流管。现在我就给大家看看我身上留下的这些小伤口。就这些而已。当然，最痛的就是这里。 嗯，这里和那里都有点拉扯感。不过，其实也没什么大不了的，”这位明星分享道。

这位女说唱歌手表示，腹腔镜穿刺的部位目前仍有些疼痛，但她正努力多走动。

阿廖娜还透露，目前她只喝水，并解释了为什么声音沙哑。

“我只喝水。仅此而已。用吸管喝。我嗓音变这样是因为我接受了全身麻醉。而且插了气管插管，那玩意儿在里面搞出了点状况。 此外，X光片显示，那次病后我那里还留有轻微的支气管炎。这种状况本可能逐渐发展成慢性支气管炎，”alyona alyona说道。

此外，萨夫拉嫩科还展示了导管是插在手掌外侧的，因为无法将其插入手腕内侧。据她所述，医护人员为此尝试了整整四次。

“但我会活下去的。我还能走路，也能去厕所。我真棒。现在我要去床上躺下了，因为站着会有点疼。但还是得走动走动。我走一走，然后就躺下休息，”她说道。

此外，在手术过程中，医生还发现阿廖娜此前接受过的手术出现了并发症。

“我做了胆囊切除术。而且肝脏肿大，还积了脂肪。 长得挺大。而且在胆囊手术后，原来这里还有个疝气。应该是术后形成的。等这次手术过很久之后，还得把它切除，”她总结道。

此前，说唱歌手Alyona Alyona曾坦言自己接受了减重手术。

在此之前，Alyona Alyona曾讲述过体重125公斤时的生活经历以及健康问题。

值得一提的是，乌克兰歌手奥莉·波利亚科娃的大女儿玛莎自2025年起定居美国，近日已与丈夫埃登·帕萨雷利一同搬进了新公寓。

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