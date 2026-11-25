乌克兰网红迪安娜·奇哈伊泽首次公开谈及与丈夫贝尔迪亚·巴赫塔泽在结婚七年后分手一事。 据这位博主透露，离婚的主要原因之一是丈夫不愿工作，也不愿为家庭承担责任。

她在接受阿琳娜·沙曼斯卡娅的采访时谈到了这一点。

奇哈伊泽坦言，两人的关系问题早在婚前就已显现。 在两人交往期间，贝尔迪亚曾与其他女性交往，并对此向她隐瞒。起初，这位博主试图将这种行为归因于丈夫的文化特质，但后来还是得知了他的所作所为，这让她深受伤害。

经历了一次严重的背叛后，迪安娜本想结束这段关系，但男友说服她再给他一次机会。后来，当她再次对两人的未来产生怀疑时，丈夫主动找她的父亲商量，并表示愿意与她结婚。

两人结婚七年，育有一女梅丽莎。这位博主指出，伯迪亚虽然是个好父亲和好朋友，却未能成为她可以依靠的伴侣。

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据恰伊泽称，丈夫不愿工作，并直言自己不适合工作。因此，她不得不独自养家糊口，承担各项开支，处理家务，并负责孩子的教育和养育。

目前，这对夫妇尚未正式办理离婚手续。伯迪亚已前往格鲁吉亚，但据这位博主透露，他并未完全切断与她及女儿的联系。

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