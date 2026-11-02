视频：卡玛莉亚在与扎胡尔离婚后表示，自己从未结过婚

歌手卡玛利亚在与百万富翁穆罕默德·扎胡尔离婚后，就个人生活发表的声明令人惊讶。这位艺人表示自己从未结过婚，并透露了前夫在哪些方面未能达到她的期望。

乌克兰歌手卡玛利亚披露了与巴基斯坦商人兼百万富翁穆罕默德·扎胡尔的私生活中的意外细节。

尽管两人交往多年且育有子女，但据透露，这对夫妇在乌克兰从未办理过结婚登记。不仅如此，这位女歌手还坦言，自己多年来一直期待丈夫向她求婚，却始终未能如愿。

这位歌手在接受玛丽奇卡·多夫本科采访时谈到了这一点。卡玛莉亚解释说，她虽然有一份证明在巴基斯坦登记结婚的文件，但在乌克兰，他们的关系在法律上并未正式登记。 据她所说，在“迪亚”应用中甚至没有显示她曾有过婚姻记录。

“就连‘迪亚’里也没有显示我结过婚。我手头有在巴基斯坦结婚时的文件，但扎胡尔不愿意在这里办理我们的婚姻登记。我从未结过婚。 我只在巴基斯坦结过婚，仅此而已，”卡玛莉娅说道。

这位艺人毫不掩饰，她想要的不仅是正式登记关系，还希望举办一场遵循乌克兰传统的美好婚礼。她曾想象自己身穿白色婚纱，并期待扎胡尔能主动提出结婚。 然而，据她称，丈夫对她的暗示毫无反应，即使在两个女儿出生后，也没有采取任何行动来实现这个梦想。

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“扎胡尔从未向我提过结婚的事，即使在孩子出生之后也是如此。 尽管我曾暗示他，我非常渴望举办一场遵循乌克兰传统的婚礼，穿上白色婚纱等等。但他好像没听见似的，总是对这些置若罔闻，”卡玛莉娅透露道。

据这位歌手称，昂贵的礼物和物质上的关怀无法替代情感上的亲密。她坦言，尽管丈夫为她营造了奢华的生活环境，但她却常常感到自己不够被爱。

“丈夫从未采取任何行动让我感到自己像个真正的女人。是的，他确实宠我：买车、买首饰……但我总觉得自己不受宠。他从不说爱我。我从未从他口中听到过这句话。 婚后只说过一两次，之后又说了一次。而他解释说，这是因为男人通常会通过行动来证明自己的爱，”这位歌手在接受玛丽奇卡·多夫本科采访时说道。

此前，卡玛利亚因在《桑布卡》的伴奏下于装甲车上跳舞而引发网络热议。

此外，乌克兰歌手卡玛利亚还透露了自己衣橱里单品的价值，并列举了最贵和最便宜的服装价格。

卡玛莉亚还谈到了离婚后与穆罕默德·扎胡尔之间的争执。

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