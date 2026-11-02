视频：MELOVIN谈及遭人跟踪以及聘请私人保镖的开销

乌克兰歌手MELOVIN表示，由于受到威胁和骚扰，他不得不时刻注意自身安全。这位艺人还解释了安保费用是多少，以及这对他日常生活的影响。

这位歌手在TET电视台《更接近明星》节目的最新一期中谈到了这一点。

据MELOVIN称，针对他公开言论的负面反应随着时间的推移，已超出了社交媒体上批评的范畴。这位歌手遭遇了真实的骚扰，包括涉及枪支的威胁。

“是的，确实遭遇过骚扰——有人持手枪，还有各种各样的威胁。这种情况至今仍在发生，”这位艺人说道。

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正因如此，私人保镖已成为他生活中不可或缺的一部分。MELOVIN不仅在演出和公开活动期间需要保镖随行，日常生活中也离不开他们的保护。

这位歌手并未透露具体的安保开支数额，但指出这些年来的开销如此巨大，用这笔钱本可以买下一辆车和几套公寓。

“我肯定早就该有一辆车和几套公寓了，”MELOVIN说道。

此前，MELOVIN曾以身着紧身胸衣礼服、化身华丽变装皇后（drag queen）的造型惊艳众人。

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