自全面战争爆发后便定居德国的乌克兰歌手奥列格·维尼克谈到了可能变更国籍一事。尽管据他所说，早在2009年就已获得德国国籍，但他至今仍持有乌克兰护照。

当被问及是否已成为德国公民时，这位歌手给出了否定的回答。但他同时指出，早在17年前他就曾有过这一机会，但当时决定不更换护照。

如今他对这一问题的态度有所不同。维尼克解释说，他已在德国生活多年，习惯了当地的法律和秩序，因此现在认为获得德国国籍是一个合乎逻辑的步骤。

“以前也曾考虑过这个问题，但后来还是决定——不。而如今，从逻辑上讲，获得国籍恐怕是更正确的选择，”这位艺术家说道。

与此同时，维尼克强调，尽管在德国生活多年后，他的日常行为和习惯发生了变化，但内心深处他依然是乌克兰人。

“显然，我骨子里是个乌克兰人，这一点无论何时何地都无法改变。这是好事，也是正确的。但在言行举止上，我更接近德国人，因为我已经习惯了这里的生活和法律，”这位歌手解释道。

全面入侵开始后，维尼克前往德国。他对战争的立场以及长期缺席乌克兰舆论场，曾多次引发社会讨论。今年8月，这位艺人曾表示可能变更国籍。

维尼克在接受瓦列里·罗曼科采访时透露了这一消息。

此前，奥列格·维尼克曾提出返回乌克兰的条件。

此前，奥列格·维尼克曾就自己被列入摩尔多瓦不受欢迎艺术家名单一事发表评论。

此外，歌手奥列格·维尼克表示，尽管已在德国生活了26年，但他至今仍持有乌克兰国籍。

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