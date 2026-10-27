维克多·罗佐维伊发布了一段新视频，并以讽刺的口吻调侃了那些卷入丑闻的明星

战争老兵兼前喜剧演员维克多·罗佐维发布了一段新视频，视频中他以讽刺的口吻宣布了一项免费抽奖活动。 他开玩笑地将此前因针对乌克兰的言论而卷入丑闻的知名明星列为“赞助商”。

有趣的是，并非所有人都立刻领会了维克多幽默的用意。不过，也有人看出了其中的讽刺意味，并在评论区表示支持这位名人。

罗佐夫列举了参与此次“赠礼活动”可获得的“奖品”，其中包括一瓶“施韦普斯”饮料，以及足球运动员伊斯梅尔·迪亚洛的照片。

这位喜剧演员以讽刺的口吻向粉丝们发话，佯装宣布举办抽奖活动——就像博主们常做的那样。参与条件之一是关注86位赞助商。 在帖文中，罗佐维伊点名提到了波塔普、娜斯佳·卡缅斯基、阿列克谢·阿雷斯托维奇、阿列克谢·贡恰连科、奥列格·维尼卡、弗拉德·亚穆等人。

“我将举办一场赠品活动。这是乌克兰规模最大的一次。条件很简单：关注我，关注86位赞助商，点赞这篇帖子以及我截至2022年的所有其他帖子。 并在评论区写下：‘娜塔莉亚是**’，——罗佐维表示。

据称，这位喜剧演员将抽奖送出一瓶“Shveps”饮料，以及一辆“Lanos”轿车的后车门。

“现在来看看这些豪华奖品。第五名奖品是‘施韦普斯’。第四名——我会私信发一张伊斯梅尔·迪亚洛的照片。 第三名将获得500格里夫纳……先借给你。第二名，我会让你见识一下番茄长什么样。而第一名的亿万富翁大奖——是‘拉诺斯’汽车的右后车门。 获胜者将由专家评审委员会决定。快关注我，参加这次抽奖活动。毕竟，我买这个麦克风不就是为了这个吗？”罗佐维开玩笑说。

此前，喜剧演员维克多·罗佐维因在前线负伤接受了手术。

在此之前，在前线负伤的喜剧演员罗佐维的妻子离他而去：究竟发生了什么。

在知名采访记者拉米娜·埃斯哈克扎伊的YouTube频道上，曾出现过一段对喜剧演员兼俄乌战争老兵维克多·罗佐维的采访视频，但随后几乎立即被下架。

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