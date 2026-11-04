乌克兰歌手兹拉塔·奥格涅维奇就因彼得罗帕夫利夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡冲突而引发的争议发表了评论。这位艺人承认，自己对新闻会产生情绪化反应，有时可能会误解所获得的信息。

这位歌手为自己辩解道，目前虚假信息泛滥，在情绪激动时很难分辨真假。奥格涅维奇在自己的Threads主页上写道。

这位名人强调，她听取了周围人的意见，并得出了一些结论。

奥格涅维奇解释了自己对基辅郊外冲突的反应

在奥格涅维奇对彼得罗帕夫利夫斯卡娅-博尔沙吉夫卡国民卫队大楼内的冲突作出反应后，乌克兰网友纷纷对她展开抨击。 在网络上，兹拉塔没有掩饰自己的情绪，甚至使用了粗俗言辞——这位艺人呼吁制止这种胡作非为。

网友认为，奥格涅维奇下结论过于草率，且并未弄清事件的来龙去脉。

随后，这位艺人进行了辩解，并表示总会有一些人不满意她。这位歌手强调，她尊重自己，而评判他人的欲望——终究是那些评判者自身的问题。

“拥有自己的观点是一种奢侈，而表达出来则是更大的奢侈。 总会有一些人不满意我。我因自己做过的许多了不起的事情而尊重自己，我知道这些事情的价值，也活得有尊严。而评判他人的欲望，终究是评判者自身的问题，”奥格涅维奇写道。

随后，兹拉塔表示，自己对乌克兰发生的事情反应过于情绪化，有时可能会误解信息。

“我生活在乌克兰，对于发生的一切我都深感痛心。我对新闻反应很情绪化，可能会误解信息，因为虚假信息很多，在情绪激动时很难分辨，”这位歌手说道。

她强调，自己的行为、立场和活动都是为了帮助军人。此外，兹拉塔还提到了“亚速”营的战士们，她一直都在支持他们。

最终，这位明星得出了某些结论，并补充道，今后将把精力投入到对抗敌人的斗争中。

“我的行为、立场和活动都是为了帮助和支持军人，你们都知道也看到了。我也一直支持‘亚速’战士，就像最近在大型慈善活动上那样。 我听到了大家的意见并吸取了教训。我们将把精力投入到团结一致、对抗敌人上，”奥格涅维奇强调道。

此前，兹拉塔·奥格涅维奇曾否认与蒂娜·卡罗尔存在矛盾。

兹拉塔·奥格涅维奇讲述了在夜间炮击后于高压氧舱中恢复的情况。

奥格涅维奇和托波利亚被授予乌克兰功勋艺术家称号。

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