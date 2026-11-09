Russians shelled the Zaporizhzhia region 819 times over the past 24 hours: six people were wounded
Over the past 24 hours, the occupiers carried out 819 strikes on 52 settlements in the Zaporizhzhia region. Six people, including one child, were wounded as a result of enemy attacks on Zaporizhzhia and the Zaporizhzhia district.
According to him, Russian forces carried out 25 airstrikes on Zaporizhzhia, Komyshuvas, Kushuhum, Kushchove, Baburka, Odarivka, Nyzhniy Khortytsia, Zhovta Krucha, Tavriiske, Lyubymivka, Novorozivka, Veselyanka, Omelnyk, Hulyaypil, Rivne, Vilnyanka, Vasylivka, and Vasynivka.
601 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Komyshuvakha, Richne, Novoyakovlivka, Zapasne, Hryhorivske, Mariivka, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukianivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Novopavlivka, Charivne, Bilohirya, Chervona Krynytsia, Yegorivka, Novoselivka, Hulyaypilsk, Kopani, Dolynka, Girke, Verkhnia Tersa, Rivne, Vozdvizhivka, Dobropillia, Rizdvyanka, Prydorozhne, Kosivtseve, Nove Zaporizhzhia, and Ternuvate.
Five MLRS attacks were recorded on Novoandriivka, Mala Tokmachka, Shyroke, and Yegorivka.
188 artillery strikes hit Stepnogorsk, Primorsk, Stepove, Pavlivka, Lukyanivsk, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Novopavlivka, Charivne, Bilohirya, Novoselivka, Huliaipilske, Hirke, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia, and Kosivtseve.
Sixty reports were received regarding damage to infrastructure, homes, and vehicles.
Source: Ivan Fedorov, co-chair of the Zaporizhzhia Regional Defense Council, on Telegram.
As a reminder, the total combat losses of Russian troops since the start of the full-scale invasion of Ukraine, from February 24, 2022, to November 9, 2026, total approximately 1,609,380 people, including 2,980 over the past 24 hours.