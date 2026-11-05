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News Ukraine

Emergency power outages were implemented in Dnipro

UA NEWS 05 November 2026 18:59
Emergency power outages were implemented in Dnipro

On the evening of November 5, emergency power outages were implemented in Dnipro by order of the National Energy Company “Ukrenergo.” 

DTEK reported that during these emergency blackouts, the scheduled power restriction schedules are not in effect.

Source: DTEK.

As a reminder, emergency power outages were implemented in three districts of Kyiv on the morning of November 5.

Due to the consequences of Russian attacks on energy infrastructure, water supply disruptions occurred in Kyiv today, November 5.

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