Emergency power outages were implemented in Dnipro
On the evening of November 5, emergency power outages were implemented in Dnipro by order of the National Energy Company “Ukrenergo.”
DTEK reported that during these emergency blackouts, the scheduled power restriction schedules are not in effect.
Source: DTEK.
As a reminder, emergency power outages were implemented in three districts of Kyiv on the morning of November 5.
Due to the consequences of Russian attacks on energy infrastructure, water supply disruptions occurred in Kyiv today, November 5.