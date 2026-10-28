Over the past 24 hours, Russian forces have launched 846 strikes on the Zaporizhzhia region; there are casualties

Over the course of October 27, Russian troops attacked 41 settlements in the Zaporizhzhia region 846 times. Two people were wounded as a result of the strikes on the Zaporizhzhia district.

Ivan Fedorov, co-chair of the Zaporizhzhia Oblast Defense Council, reported this on Telegram.

According to him, Russian forces carried out 17 airstrikes on Komyshuvas, Veselyanka, Novorozivka, Novotroitske, Zhovta Krucha, Listivka, Yasna Polyana, Serhiivka, Orikhiv, Preobrazhenka, Girko, Novoselivka, and Kopani.

A total of 619 UAVs of various types (primarily FPV) attacked Zaporizhzhia, Kushuhum, Richne, Bilenke, Stepnogorsk, Primorske, Stepove, Pavlivka, Lukyanivske, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Charivne, Bilohirya, Kopani, Hulyaypilsk, Vozdvizhivka, Girke, Dobropillia, Rivne, Rizdvyanka, Chervona Krynytsia, Novoselivka, Prydorozhne, Preobrazhenka, Novopavlivka, Kosivtseve, Nove Zaporizhzhia, Verkhnia Tersa, and Ternuvate.

Four MLRS attacks were recorded on Lukyanivske, Mala Tokmachka, Hirke, and Dolynka.

206 artillery strikes hit Stepnogorsk, Primorsk, Stepove, Pavlivka, Lukyanivskyi, Orikhiv, Shcherbaky, Novodanilivka, Novoandriivka, Mala Tokmachka, Preobrazhenka, Charivne, Bilohirya, Novoselivka, Huliaipilskyi, Hirkyi, Verkhnia Tersa, Vozdvyzhivka, Dobropillia, Novozaporizhzhia, and Kosivtsiv.

There were 69 reports of damage to homes, cars, and infrastructure.

Source: Ivan Fedorov

Five people, including a child, were injured as a result of a Russian drone strike on Kharkiv on October 27.

In addition, Russia attacked critical infrastructure in Dnipro.

A Russian drone struck near a school in Poltava, resulting in casualties.

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