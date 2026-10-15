Minister rolnictwa RPA Willie Aucamp wezwał gminy, by nie czekały na oficjalne ogłoszenie klęski żywiołowej i z wyprzedzeniem wprowadzały ograniczenia w korzystaniu z wody z powodu zagrożenia suszą związaną z El Niño. Jak podaje Daily Maverick, powiedział to na marginesie kongresu AgriSA w Irene.

Zagrożenie suszą

Według Aucampa wrześniowe opady w regionie letnich deszczów w RPA stanowiły dodatkowe wsparcie dla istniejących zapasów wilgoci w glebie oraz poziomu wody w zbiornikach. Jednocześnie minister ostrzegł rolników, by nie uznawali tych opadów za oznakę, że El Niño nie wpłynie na sezon.

Spodziewa się on gorącej i suchej pogody w listopadzie, grudniu i styczniu. El Niño zwykle powoduje suszę w tym regionie, a obecne zjawisko jest powszechnie uznawane za najsilniejsze w historii obserwacji. Oczekuje się, że potrwa ono co najmniej do lutego.

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Porady dla rolników

Aucamp oświadczył, że lokalne władze powinny samodzielnie określać ograniczenia zgodnie z dostępnymi zasobami, ale nie powinny zwlekać do momentu, w którym dostawy wody trzeba będzie ograniczyć dla społeczności rolniczych. Podkreślił potrzebę zachowania możliwości nawadniania upraw.

Ministerstwo radzi również rolnikom, aby skupiali się na najżyźniejszych działkach i nie obsiewali gruntów o niskiej produktywności. Komitet ds. Oceny Plonów ma opublikować 27 października pierwsze dane dotyczące zamiarów rolników w sprawie powierzchni upraw zbóż letnich, w tym kukurydzy.

W kwestii hodowli zwierząt minister doradził zmniejszanie pogłowia, aby nie dopuścić do nadmiernego wypasu. Jak powiedział, przeciw pryszczycy zaszczepiono 70% krajowego stada liczącego ponad 13 mln zwierząt; do końca roku planowane jest osiągnięcie poziomu 80%.

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