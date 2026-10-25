W japońskiej prefekturze Hokkaido w tym roku oczekuje się jednych z najlepszych zbiorów ziemniaków w ostatniej dekadzie. Korzystne opady oraz niższe temperatury latem i jesienią przyczyniły się do wysokich plonów i dobrej jakości bulw. The Japan Times zauważa, że półki supermarketów w całym kraju powinny być dobrze zaopatrzone w ziemniaki.

Sprzyjająca pogoda dla zbiorów

W ostatnich latach ziemniaki na Hokkaido cierpiały z powodu upałów i nierównomiernych opadów, co odbijało się zarówno na ilości, jak i jakości zbiorów. Jeszcze zeszłej jesieni wysokie temperatury i niestabilne opady doprowadziły do zauważalnego spadku zbiorów ziemniaków.

W tym roku w Sapporo odnotowano zaledwie cztery dni z temperaturą powyżej 30 stopni Celsjusza. Dla porównania, w ubiegłym roku takich dni było 16, a w 2023 roku — rekordowe 30. Najlepsze warunki dla wzrostu ziemniaków to temperatura od 14 do 22 stopni oraz wystarczająca ilość wody: w takich warunkach bulwy rosną bardziej zwarte i równomierne.

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Nierównomierne nawodnienie może powodować pękanie, deformację lub powstawanie pustych przestrzeni wewnątrz bulw. Nadmierne upały z kolei obniżają produktywność roślin, zatrzymują wzrost bulw i zakłócają fotosyntezę.

Protesty przeciwko importowi

Hokkaido zapewnia około 80% krajowej produkcji ziemniaków w Japonii. Jednocześnie w ubiegłym roku kraj zaimportował z USA produkty ziemniaczane o wartości 565 mln dolarów. Import świeżych ziemniaków do Japonii jest zakazany, aby chronić lokalne uprawy przed chorobami i szkodnikami, dlatego chodzi głównie o produkty przeznaczone do produkcji chipsów i innych przekąsek.

Amerykańscy rolnicy zabiegają o szerszy dostęp swoich ziemniaków do japońskiego rynku. Wywołało to sprzeciw lokalnych producentów, którzy obawiają się spadku cen wskutek napływu produktów importowanych. 13 października rolnicy protestowali przed budynkiem Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa w Tokio. 15 października nowo mianowany minister rolnictwa Arata Takebe oświadczył, że rząd zajmie twarde stanowisko w negocjacjach dotyczących możliwego zwiększenia importu amerykańskich ziemniaków.

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