W Nigerii genetycznie modyfikowana kukurydza TELA zaczęła pojawiać się na lokalnych rynkach zbożowych, jednak kupujący przeważnie nie wiedzą, czy kupują ją, czy zwykłą kukurydzę. Jak informuje Premium Times Nigeria, dziennikarze przez 13 miesięcy śledzili drogę tej uprawy od laboratoriów i pól demonstracyjnych po rynki, zakłady przetwórcze i domowe kuchnie w stanach Kano, Kaduna i Niger.

Mieszkanka miasta Bichi, Hauwa Saminu, powiedziała redakcji, że sprzedawcy nigdy nie informowali jej, czy kupowana przez nią kukurydza jest odmianą TELA, czy zwykłym ziarnem. Co tydzień kupuje 10 mudu kukurydzy, aby przygotować tradycyjne danie tuwo dla 12-osobowej rodziny.

Zatwierdzenie odmian

Nigeryjska Narodowa Agencja Zarządzania Bezpieczeństwem Biologicznym oświadczyła, że oceniała TELA pod względem cech molekularnych, toksyczności, alergenności, równoważności żywieniowej i wpływu na środowisko. W październiku 2021 roku Instytut Badań Rolniczych otrzymał zezwolenie na środowiskowe uwolnienie tej uprawy.

11 stycznia 2024 roku Narodowy Komitet ds. Nazewnictwa, Rejestracji i Dopuszczania Odmian Roślin Uprawnych oficjalnie zatwierdził cztery odmiany: SAMMAZ 72T, SAMMAZ 73T, SAMMAZ 74T i SAMMAZ 75T. Nigeryjski regulator poinformował, że na podstawie przeprowadzonej oceny uznaje tę uprawę za bezpieczną dla spożycia i środowiska.

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TELA zawiera gen Bt bakterii Bacillus thuringiensis. Jak wyjaśniają badacze, białka związane z tą cechą działają na określone szkodniki, w tym jesienną omacnicę żołnierkę i omacnice łodygowe. Kolejna cecha tej uprawy ma pomagać jej przetrwać okresy niedoboru wilgoci.

Cena i dostępność nasion

Według Afrykańskiej Fundacji Technologii Rolniczych w sezonie 2024 nasiona TELA otrzymało i wysiało około 8–10 tys. rolników. Najwięcej takich rolników było w stanie Kaduna — około 1 800, Kano — 1 500, oraz Niger — 1 200.

Rolnicy i dystrybutorzy wskazują cenę oraz ograniczoną dostępność nasion jako główne przeszkody. Według Oyaje Ochoche, przedstawiciela firmy dystrybucyjnej, na początku komercyjnej dystrybucji nasiona TELA kosztowały do 9 500 nair za kilogram, a później ich cena spadła do 4 500–7 000 nair za kilogram.

Przedstawiciele branży informowali również o pogłoskach dotyczących tej uprawy. Aby wyjaśnić jej właściwości, Afrykańska Fundacja Technologii Rolniczych, nigeryjskie Ministerstwo Rolnictwa i Bezpieczeństwa Żywnościowego oraz firmy nasienne organizowały pola demonstracyjne i szkolenia dla rolników.

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