30 października w Maroku otwarto pierwszą morską farmę rybną na Oceanie Atlantyckim w pobliżu miasta Sidi Ifni. Projekt o wartości 50 mln dirhamów, czyli około 5,1 mln dolarów, ma produkować do 280 ton ryb rocznie, informuje The Rio Times.

Cztery pływające klatki

Farma znajduje się około siedmiu mil morskich od portu Sidi Ifni, na obszarze 25 hektarów, gdzie głębokość morza wynosi od 40 do 45 metrów. Składa się z czterech pływających klatek o szerokości 29 metrów każda. Wydajność jednej klatki szacowana jest na 70 ton ryb rocznie.

Do obsługi technicznej i karmienia ryb będzie wykorzystywany dwukadłubowy statek roboczy Amane. W porcie urządzono bazę lądową o powierzchni 800 metrów kwadratowych z magazynami, laboratorium naukowym i biurami.

Pięcioletnie próby

Projekt zrealizował Narodowy Instytut Badań Rybołówstwa Maroka, znany pod francuskim skrótem INRH, jako państwową inicjatywę naukową. Otwarcie nastąpiło po etapie prób trwającym od 2021 do 2026 roku, który obejmował testowanie odporności klatek na sztormy oraz badanie warunków morskich na miejscu.

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Według publikacji badacze zakończyli cykl hodowli ryby nazywanej po francusku sériole royale — od larw do rozmiaru handlowego. W lipcu 2026 roku rada INRH informowała o zakończeniu pierwszego cyklu hodowli na farmie.

Finansowanie projektu

Ministerstwo Rybołówstwa Maroka finansuje projekt kwotą 40 mln dirhamów, a INRH dokłada kolejne 4 mln dirhamów z własnych środków. Pozostałe 6 mln dirhamów planuje się pokryć ze sprzedaży próbnych zbiorów. Farmę otworzył minister rybołówstwa Ahmed Mehdi Mezuari.

Państwowa mapa marokańskich obszarów przybrzeżnych nadających się do akwakultury przewiduje potencjalną produkcję ponad 300 tys. ton ryb, mięczaków i alg rocznie na powierzchni 24 tys. hektarów.

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