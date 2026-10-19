W Pakistanie według stanu na 15 października dostawy bawełny do zakładów odziarniania wzrosły o 7,53% rok do roku, do 4,08 mln bel. Jednocześnie przedstawiciele branży twierdzą, że kryzys w sektorach bawełnianym i tekstylnym się pogłębia. Jak informuje Dawn, powołując się na stowarzyszenie branżowe, zamknięto około 500 zakładów odziarniania i ponad 150 fabryk włókienniczych, a niemal połowa mechanicznych krosien w kraju pozostaje nieczynna.

Dostawy bawełny wzrosły

Według Pakistańskiego Stowarzyszenia Zakładów Odziarniania Bawełny dostawy wyniosły 4 081 265 bel, czyli o 285 628 bel więcej niż rok wcześniej. W prowincji Pendżab wskaźnik wzrósł o 7,79%, do 1,64 mln bel, a w Sindzie — o 7,35%, do 2,44 mln bel.

W całym kraju działało 471 zakładów odziarniania. Fabryki włókiennicze kupiły około 3,45 mln bel, eksporterzy — 97 tys. bel, podczas gdy 531 530 bel pozostało niesprzedanych. W ciągu poprzednich dwóch tygodni do zakładów dostarczono 872 863 bele bawełny.

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Oświadczenia o problemach w branży tekstylnej

Przedstawiciele branży wiążą kryzys ze wzrostem kosztów produkcji i możliwym nadużywaniem programu Export Facilitation Scheme, programu wspierania eksportu. Według ich twierdzeń importowana przędza i tkaniny przeznaczone do dalszego reeksportu mogą być sprzedawane na rynku krajowym.

Przewodniczący Cotton Ginners Forum Ihsanul Haq oświadczył, że wyłącznie z Chin w ramach tego programu mogło zostać sprowadzone od 40 mln do 50 mln metrów tkanin, podczas gdy nie odnotowano odpowiadającego temu wzrostu eksportu. Stowarzyszenie Pakistańskich Fabryk Włókienniczych podało, że import przędzy z włókien sztucznych w pierwszym kwartale 2026–27 roku wzrósł do 12 773 ton z 3 056 ton w analogicznym okresie 2025–26 roku, a import tkanin z włókien sztucznych — do 8 628 ton z 660 ton.

Specjalista z Centralnego Instytutu Badań nad Bawełną w Multanie, Sajid Mahmood, podkreślił, że ożywienie branży należy oceniać nie tylko na podstawie wielkości dostaw, ale także według dochodu netto rolników z akra. Ostrzegł, że przy niższej rentowności bawełny w porównaniu z innymi uprawami rolnicy mogą ograniczyć areał zasiewów w następnym sezonie.

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