W Polsce 22 października rozpocznie się przyjmowanie wniosków o pomoc finansową dla rolników, których uprawy w 2026 roku ucierpiały wskutek wiosennych przymrozków, ulew i huraganów. Dokumenty będzie można składać do 16 listopada 2026 roku za pośrednictwem systemu elektronicznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), informuje RMF24.

Trzy poziomy wypłat

Rada Ministrów Polski przyjęła akt prawny przewidujący wypłatę rekompensat rolnikom, którzy ponieśli straty w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych. Wysokość wsparcia będzie zależała od udziału utraconych plonów.

3 tysiące złotych za hektar — jeśli straty wynoszą co najmniej 70% plonów;

2 tysiące złotych za hektar — przy stratach od 50% do mniej niż 70%;

1 tysiąc złotych za hektar — przy stratach od 30% do mniej niż 50%.

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Wymagane potwierdzenie szkód

Aby otrzymać środki, rolnicy będą musieli udokumentować szkody w gospodarstwie. Skalę uszkodzeń upraw musi ocenić specjalna komisja.

Samo zgłoszenie szkody nie oznacza automatycznego przyznania rekompensaty. Ostateczna decyzja będzie zależała od spełnienia wymogów formalnych, dostarczenia niezbędnych dokumentów oraz wyników oceny strat przez komisję.

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