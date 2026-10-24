Uniwersytet Kasetsart w Tajlandii oświadczył, że ochrona prawna czterech nowych odmian świętej bazylii, znanej w kraju jako kaprao, nie zabrania rolnikom uprawy innych odmian tej rośliny. Poinformował o tym Bangkok Post.

Ochrona prawna odmian

Według wiceprezydenta uniwersytetu Hongsaka Thiangtuma firma CPRAM Co Ltd wsparła czteroetapowy projekt badawczo-rozwojowy, który trwał w latach 2020–2023. W jego ramach, na podstawie lokalnej linii świętej bazylii CPR1, pochodzącej z kampusu Kamphaeng Saen w prowincji Nakhon Pathom, stworzono odmiany Kaew Juree.

Wnioski o ochronę prawną czterech odmian złożono później, a w 2024 roku wszystkie otrzymały ochronę na okres 12 lat. Uniwersytet wyjaśnił, że rejestracja odmian jest mechanizmem prawnym służącym ochronie praw twórców i określaniu warunków korzystania z ich opracowań.

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Granice rejestracji

Uniwersytet podkreślił, że ochrona dotyczy wyłącznie czterech zarejestrowanych odmian w granicach określonych przez prawo, a nie wszystkich roślin świętej bazylii. Możliwe ograniczenia zależą od rodzaju praw, obowiązującego ustawodawstwa i konkretnych okoliczności.

Uniwersytet Kasetsart oświadczył również, że ważna jest ochrona tajskich badań przed nieuprawnionym wykorzystaniem. Jednocześnie przyznał, że ochrona odmian roślin nie oznacza bezpośredniego zakazu ich używania. Współpraca z prywatnymi firmami musi być zgodna z umowami i warunkami każdego odrębnego projektu oraz nie przyznaje szczególnych przywilejów żadnej firmie.

Święta bazylia należy do rodziny jasnotowatych, jest używana w Tajlandii od stuleci i stanowi ważny składnik wielu tajskich potraw.

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