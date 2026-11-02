+9° Kijów +7° Warszawa +16° Waszyngton
$ 45.72 € 51.26 zł 11.6
$ 45.72 € 51.26 zł 11.6
+9° Kijów +7° Warszawa +16° Waszyngton
Wiadomości Autoworld

Producenci aut wzywają Kongres USA do zakazu chińskich samochodów — Channel NewsAsia

Fedir Krysztowski 02 listopada 2026 18:48
Producenci aut wzywają Kongres USA do zakazu chińskich samochodów — Channel NewsAsia

W Stanach Zjednoczonych grupa reprezentująca niemal wszystkich dużych producentów samochodów wezwała Kongres do przyjęcia stałego zakazu dotyczącego chińskich pojazdów. Poinformował o tym Channel NewsAsia.

Apel do Kongresu

Grupa zaapelowała do amerykańskich ustawodawców o przyjęcie zakazu, gdy powrócą oni w przyszłym tygodniu na krótką sesję po wyborach uzupełniających do Kongresu.

We wrześniu senatorowie, którzy zainicjowali ponadpartyjny projekt ustawy o zakazie chińskich pojazdów, zgodzili się odłożyć do listopada próbę przyspieszonego procedowania dokumentu.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Stanowisko branży

Szef Alliance for Automotive Innovation John Bozzella oświadczył, że amerykański rynek należy chronić przed napływem chińskiego importu. Według niego taki import niesie ryzyko inwigilacji i stawia w niekorzystnej sytuacji obecnych producentów, którzy od pokoleń inwestują w amerykańskie społeczności.

Alliance for Automotive Innovation reprezentuje General Motors, Toyotę, Volkswagena i innych dużych producentów samochodów.

Czytaj nas na
Pobierz naszą aplikację