Producenci aut wzywają Kongres USA do zakazu chińskich samochodów — Channel NewsAsia
W Stanach Zjednoczonych grupa reprezentująca niemal wszystkich dużych producentów samochodów wezwała Kongres do przyjęcia stałego zakazu dotyczącego chińskich pojazdów. Poinformował o tym Channel NewsAsia.
Apel do Kongresu
Grupa zaapelowała do amerykańskich ustawodawców o przyjęcie zakazu, gdy powrócą oni w przyszłym tygodniu na krótką sesję po wyborach uzupełniających do Kongresu.
We wrześniu senatorowie, którzy zainicjowali ponadpartyjny projekt ustawy o zakazie chińskich pojazdów, zgodzili się odłożyć do listopada próbę przyspieszonego procedowania dokumentu.
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Stanowisko branży
Szef Alliance for Automotive Innovation John Bozzella oświadczył, że amerykański rynek należy chronić przed napływem chińskiego importu. Według niego taki import niesie ryzyko inwigilacji i stawia w niekorzystnej sytuacji obecnych producentów, którzy od pokoleń inwestują w amerykańskie społeczności.
Alliance for Automotive Innovation reprezentuje General Motors, Toyotę, Volkswagena i innych dużych producentów samochodów.