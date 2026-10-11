W Paryżu we Francji Citroën zaprezentował koncept kompaktowego samochodu elektrycznego 2CV, który na nowo interpretuje jeden z najsłynniejszych francuskich modeli. Wersja produkcyjna ma zostać umieszczona w gamie między kompaktowym Ami a Citroënem C3, informuje Motor1.

Koncept ma 3,7 metra długości — około 10 centymetrów mniej niż historyczny 2CV. Docelowa masa samochodu wynosi około 2 200 funtów, czyli około 1 tysiąca kilogramów. Citroën liczy, że niewielka masa umożliwi zastosowanie bardziej kompaktowej baterii do codziennych podróży oraz obniży koszt samochodu i jego eksploatacji.

Retrostylistyka i naprawy

Model otrzymał zaokrągloną sylwetkę, stromo ustawioną przednią szybę, wygięty dach, wyraziste błotniki oraz osobno umieszczone okrągłe reflektory z grafiką LED. Szerokie płaskie panele nadwozia, wloty powietrza pod przednią szybą oraz zderzaki, które można wymieniać oddzielnie, mają uprościć produkcję i naprawy.

Citroën współpracuje także z Michelin nad cyfrowym systemem kontroli stanu opon. Ma on monitorować ich stan techniczny i stale dostosowywać zachowanie samochodu do warunków drogowych i środowiskowych.

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Wnętrze z nawiązaniami do 2CV

We wnętrzu przewidziano szerokie fotele z technologią Advanced Comfort, fotel pasażera, który może wysuwać się na zewnątrz, wyjmowane kosze na rzeczy oraz klamki w formie pasków. Zamiast tradycyjnej deski rozdzielczej kierowca otrzymuje minimalistyczny moduł sterowania z kierownicą, przełącznikami i wyświetlaczem Citroën Smart Vision Display, który pokazuje ważne informacje w polu widzenia.

Samochód ma 8-calowy kwadratowy ekran z fizycznymi elementami sterowania, składany materiałowy dach oraz wyjmowane radio Radioën, które może działać jako przenośny głośnik. Wśród detali retro są pedały z wizerunkiem żółwia dla hamulca i zająca dla przyspieszacza, a także kieszenie w drzwiach przeznaczone do przewożenia jajek.

Cena i termin premiery

Citroën twierdzi, że produkcyjny 2CV będzie wytwarzany w Europie. Docelowa cena początkowa modelu ma wynieść około 15 tys. euro. Pojawienie się samochodu jest oczekiwane do 2028 roku; jego premiera może odbyć się na Paryskim Salonie Samochodowym w tym roku — 80 lat po pojawieniu się pierwszego Citroëna 2CV.

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