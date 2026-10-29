Ford poinformował, że cena elektrycznego pickupa Fathom w droższych wersjach sięgnie górnej granicy przedziału 30 tys. dolarów. Bazowa cena modelu wyniesie 28 350 dolarów, a firma oczekuje, że nawet lepiej wyposażone warianty będą kosztować mniej niż 40 tys. dolarów.

Prezes Ford Blue i Model e Andrew Frick powiedział o tym podczas telekonferencji poświęconej wynikom za trzeci kwartał. Jak zaznaczył, firma zaoferuje kilka wersji Fathoma w tym przedziale cenowym.

Szczegóły wersji wyposażenia zostaną ujawnione później

Ford nie sprecyzował jeszcze, jakie wyposażenie znajdzie się w różnych wersjach pickupa. Nie jest też jasne, czy kwota z górnej granicy przedziału 30 tys. dolarów będzie ceną początkową droższych wersji wyposażenia, czy będzie odpowiadać cenie najlepiej wyposażonego samochodu.

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Firma planuje przekazać więcej szczegółów dotyczących oferty Fathoma bliżej premiery, informuje InsideEVs. Przedsprzedaż ma ruszyć na początku 2027 roku, a pierwsze dostawy zaplanowano na koniec tego samego roku.

Funkcje cyfrowe i subskrypcje

Dyrektor generalny Forda Jim Farley stwierdził, że nabywcy droższych wersji pojazdów elektrycznych zwracają uwagę na możliwości cyfrowe. Wśród takich funkcji wymienił systemy wspomagania kierowcy, cyfrowe kamery, zestaw wskaźników i zintegrowane Apple Maps, a także wskazał na potencjał długoterminowych subskrypcji i usług cyfrowych.

Po trzecim kwartale Ford miał 1,7 mln klientów płacących za subskrypcje usług firmy, w tym Ford Pro, BlueCruise i innych usług cyfrowych. To o 40% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Farley zaznaczył również, że utrzymanie klientów detalicznych może być wyższe nawet o dziewięć punktów procentowych w przypadku połączenia samochodu z subskrypcją oprogramowania.

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