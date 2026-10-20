General Motors zamknie zakład Brownstown Battery Assembly w Detroit, gdzie montowano wysokonapięciowe akumulatory do elektrycznego sedana Cadillac Celestiq, a także akumulatory i moduły napędowe do Chevroleta Corvette E-Ray. Jak informuje InsideEVs, firma potwierdziła zamknięcie zakładu.

Zakład zostanie wycofany z eksploatacji

Zakład o powierzchni 480 tys. stóp kwadratowych otwarto w 2009 roku. Według Automotive News, na które powołuje się publikacja, zakład ma zostać wycofany z eksploatacji do przyszłego lata, gdy wygaśnie umowa najmu.

Liczba pracowników w zakładzie spadła z około 300 osób w okresie największego obciążenia do mniej niż tuzina. Stało się to po spadku produkcji w związku z popytem słabszym od oczekiwanego. Pracowników dotkniętych zmianami poinformowano o tym wcześniej w tym roku i zaproponowano im pracę w innych zakładach w regionie.

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Zmiana priorytetów produkcyjnych

Zamknięcie Brownstown Battery Assembly następuje w czasie, gdy GM rewiduje swoją strategię układów napędowych. Firma nadal produkuje pojazdy elektryczne, ale obecnie priorytetowo traktuje samochody z silnikami benzynowymi.

Wcześniej w tym roku GM wycofał się ze wspólnego z Samsung SDI projektu budowy zakładu akumulatorów w Indianie. W 2024 roku producent samochodów zrezygnował również z udziału w wartym 2,5 mld dolarów projekcie zakładu akumulatorów w Lansing, pozostawiając LG Energy Solution na czele projektu.

W trzecim kwartale GM sprzedał w USA 25 472 pojazdy elektryczne wobec 66 501 w analogicznym okresie poprzedniego roku. Publikacja zaznacza, że na ubiegłoroczne wyniki wpłynął popyt przed zniesieniem federalnej ulgi podatkowej w wysokości 7 500 dolarów.

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