Chiński producent samochodów Great Wall Motor (GWM) planuje na początku 2027 roku rozpocząć produkcję kompaktowego crossovera Ora 5 w Bułgarii. Firma zawarła umowę produkcyjną z lokalnym partnerem, a zakład stanie się jej pierwszą bazą produkcyjną w Europie, informuje TimesLIVE.

Moce produkcyjne do 50 tys. aut

Planowana zdolność produkcyjna bułgarskiego zakładu wyniesie do 50 tys. samochodów rocznie. Produkcja pojazdów ma ruszyć w pierwszym kwartale 2027 roku. GWM nie ujawniło finansowych warunków porozumienia.

Ora 5 jest oferowana na rynku europejskim w wersjach elektrycznej, hybrydowej i benzynowej. Firma nie sprecyzowała jednak, która dokładnie wersja modelu będzie produkowana w Bułgarii.

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Powrót na rynek europejski

Chińscy producenci samochodów tworzą bazy produkcyjne w Europie, aby wspierać wzrost sprzedaży i zmniejszać wpływ barier handlowych. Elektryczne samochody GWM importowane z Chin są objęte unijnym cłem antysubsydyjnym w wysokości 20,7%, oprócz standardowej 10-procentowej taryfy na import samochodów.

Dyrektorka techniczna GWM Nicole Wu oświadczyła, że firma chce nie tylko sprzedawać samochody w Europie, lecz także „stać się częścią Europy”. Według menedżera GWM, który rozmawiał z Reuters w ubiegłym roku, firma zamierza wyprodukować w Europie 300 tys. samochodów do 2029 roku. Producent planuje także tworzyć na kontynencie zintegrowane parki przemysłowe dla samochodów i komponentów.

GWM deklarowało zamiar zaprezentowania co najmniej 10 nowych modeli i ich pochodnych w ciągu najbliższych dwóch lat. Firma ma centrum badań i rozwoju w Monachium, działające od 2021 roku. Sprzedaż GWM w Europie spadła w 2025 roku o niemal 30%, do 3,5 tys. samochodów. Firma celuje w udział w europejskim rynku na poziomie od 3% do 5% do 2030 roku.

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