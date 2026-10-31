Hyundai otworzył w Wielkiej Brytanii zamówienia na zaktualizowany samochód elektryczny IONIQ 6. Bazowa wersja Premium z napędem na tylne koła i baterią o pojemności 84 kWh ma deklarowany zasięg do 422 mil. Jej cena zaczyna się od 33 240 funtów szterlingów z uwzględnieniem dotacji Electric Car Grant, informuje Electrek.

Wersje i zasięg

Na brytyjskim rynku model będzie oferowany w wersjach Premium, N-Line i N-Line Evo. Samochód będzie dostępny z tylnonapędowym układem napędowym o mocy 225 KM lub napędem na wszystkie koła o mocy 320 KM.

Wersje N-Line i N-Line Evo również wyposażono w baterię o pojemności 84 kWh. Tylnonapędowe odmiany tych wersji mają zasięg do 364 mil, a odmiany z napędem na wszystkie koła — do 354 mil. Cena N-Line zaczyna się od 36 240 funtów, natomiast N-Line Evo kosztuje od 43 270 funtów w wersji z napędem na tylne koła i od 46 770 funtów w wersji z napędem na wszystkie koła.

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Wyposażenie i ładowanie

Podstawowa wersja Premium obejmuje 18-calowe felgi aluminiowe, ukryte klamki drzwi, dwustrefową klimatyzację, podgrzewane przednie fotele i kierownicę, pompę ciepła, bezprzewodowe ładowanie smartfona oraz aktualizacje oprogramowania przez sieć.

We wnętrzu zamontowano dwa 12,3-calowe wyświetlacze systemu nawigacji i multimediów z bezprzewodową obsługą Apple CarPlay i Android Auto. Topowa N-Line Evo dodatkowo oferuje tapicerkę siedzeń ze skóry i zamszu, wentylację przednich foteli, szyberdach, wyświetlacz przezierny, system kamer 360 stopni, zdalne parkowanie oraz system audio BOSE.

Dzięki architekturze 800 V bateria IONIQ 6 może naładować się z 10% do 80% w około 18 minut na szybkiej stacji ładowania prądem stałym o mocy do 350 kW. Dostawy samochodów w Wielkiej Brytanii mają rozpocząć się na początku 2027 roku.

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