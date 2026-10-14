Hyundai Motor otworzył w indyjskim Pune nowy zakład samochodowy, który na początkowym etapie będzie mógł produkować 170 tys. pojazdów rocznie. Przedsiębiorstwo zbudowano na terenie byłej fabryki General Motors, kupionej przez firmę w 2023 roku. Jak podaje Korea Herald, wraz z dwoma zakładami Hyundai w Chennai, których łączna moc produkcyjna wynosi 824 tys. aut rocznie, możliwości produkcyjne producenta samochodów w Indiach zbliżają się do 1 mln pojazdów.

Rozbudowa produkcji

W ceremonii otwarcia uczestniczyli prezes wykonawczy Hyundai Motor Group Chung Euisun, dyrektor generalny Hyundai Motor José Muñoz oraz przedstawiciele władz stanu Maharasztra, w tym premier stanu Devendra Fadnavis.

Hyundai planuje zwiększyć moc produkcyjną zakładu w Pune do 250 tys. samochodów w ciągu dwóch lat, a do 2030 roku — do 320 tys. Na początkowym etapie będą tam produkowane kompaktowe crossovery All-New Venue drugiej generacji na rynek indyjski oraz na eksport do ponad 30 krajów Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu. W przyszłości zakład ma również włączyć do produkcji modele hybrydowe.

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Eksport i samochody elektryczne

Przeniesienie produkcji Venue do nowego zakładu ma uwolnić moce fabryk w Chennai, aby zwiększyć produkcję samochodów elektrycznych. W komunikacie wymieniono również elektryczne modele Ioniq 5 i Creta Electric. Na początku przyszłego roku Hyundai planuje wprowadzić kompaktowego elektrycznego SUV-a dostosowanego do lokalnego rynku.

Firma liczy na zwiększenie udziału eksportu do 30% całkowitej produkcji w Indiach do 2030 roku. Indyjski oddział Hyundai od 1999 roku wyeksportował ponad 4 mln samochodów osobowych. Wraz z zakładem Kia w Anantapur roczna zdolność produkcyjna Hyundai Motor Group w Indiach wynosi 1,42 mln samochodów i zgodnie z planem przekroczy 1,5 mln po 2028 roku.

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