Kanclerz Niemiec Friedrich Merz oświadczył, że poważnie potraktuje zastrzeżenia państw Azji Wschodniej wobec francusko-niemieckiego planu ograniczenia unijnych dopłat do samochodów. Zamierza poruszyć tę kwestię na kolejnym nieformalnym spotkaniu przywódców Unii Europejskiej, zaplanowanym na 13 listopada w Dublinie, informuje Politico Europe.

Zastrzeżenia Seulu i Tokio

Plan uzgodniony przez Merza i prezydenta Francji Emmanuela Macrona przewiduje ograniczenie dostępu do dopłat dla samochodów produkowanych poza UE, Szwajcarią i Wielką Brytanią. W krajach Azji inicjatywa wywołała ostrą reakcję.

Prezydent Korei Południowej Lee Jae-myung powiedział dziennikarzom, że poprosił Merza o poparcie traktowania Korei tak samo jak państw członkowskich UE. Podobne uwagi padły również w Japonii.

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Według niemieckiego kanclerza intensywność tych skarg nieco go zaskoczyła. Przyznał, że propozycja Francji i Niemiec wywołała znaczne zaniepokojenie w Singapurze, Japonii i Korei Południowej z powodu obaw przed nową falą protekcjonizmu w Europie.

Inicjatywa handlowa

Podczas wystąpień w Seulu i Tokio Merz zaproponował także utworzenie globalnego sojuszu politycznego wspierającego handel oparty na zasadach. Jego zdaniem UE, państwa azjatyckie, Kanada, Australia, Nowa Zelandia oraz południowoamerykański blok handlowy MERCOSUR powinny koordynować działania w przypadku naruszeń międzynarodowych zasad lub presji gospodarczej.

Jak zauważa Politico Europe, reakcja Korei Południowej i Japonii pokazuje, że sektorowe spory handlowe mogą skomplikować realizację szerszej inicjatywy zaproponowanej przez Merza.

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