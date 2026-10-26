Elektryczny crossover Lexus RZ na rok modelowy 2027 trafi do salonów dealerskich na początku 2027 roku. Bazowa wersja RZ 350e będzie kosztować 47 495 dolarów wraz z dostawą i zaoferuje deklarowany zasięg do 301 mil, czyli około 484 km, informuje Electrek.

Trzy układy napędowe

Podstawowy RZ 350e jest wyposażony w akumulator o pojemności 79,6 kWh oraz przedni silnik elektryczny o mocy 221 KM. Napędzany na wszystkie koła RZ 450e AWD z dodatkowym silnikiem tylnym i systemem DIRECT4 ma łączną moc 308 KM. Jego cena początkowa wynosi 50 995 dolarów, a zasięg — 260 mil.

Najdroższym modelem w gamie będzie RZ 550e F Sport AWD za 58 770 dolarów. Łączna moc jego układu napędu na wszystkie koła wynosi 402 KM, a przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę zajmuje, według Lexusa, 4,2 sekundy. W wersji F Sport po raz pierwszy zostanie również zaoferowany system M Mode, który symuluje wrażenia z ośmiobiegowej manualnej skrzyni biegów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ładowanie i wyposażenie

Wszystkie wersje RZ otrzymają wbudowany port ładowania NACS po stronie pasażera, co umożliwi korzystanie ze stacji Tesla Supercharger bez osobnego adaptera. Ładowanie akumulatora od 10% do 80% ma trwać około 30 minut.

Standardowe wyposażenie obejmie podgrzewaną kierownicę, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, a także system multimedialny Lexus Interface z 14-calowym wyświetlaczem nawigacji, bezprzewodowymi Apple CarPlay i Android Auto. Dla wersji Luxury i F Sport przewidziano tapicerkę siedzeń Ultrasuede, podczas gdy standardowe wersje otrzymają siedzenia wykończone materiałem NuLuxe.

Do września Lexus sprzedał ponad 10 tys. crossoverów RZ — o 91% więcej niż 5 340 samochodów w tym samym okresie rok wcześniej.

Czytaj nas na