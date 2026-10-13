W Stanach Zjednoczonych Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) otworzyła sprawę DP26010, aby rozpatrzyć petycję dotyczącą możliwego przekraczania prędkości przez robotaksówki Tesla w aktywnych strefach szkolnych. Petycja dotyczy robotaksówek z roku modelowego 2026 z włączonym systemem zautomatyzowanej jazdy Tesla Automated Driving System.

Jak informuje Electrek, petycja wpłynęła do regulatora 23 września, a Biuro Dochodzeń w sprawie Usterek NHTSA otworzyło odpowiednią sprawę 9 października. Nie jest to jeszcze formalne dochodzenie: agencja musi zdecydować, czy istnieją podstawy do jego rozpoczęcia.

Nagrania wideo i zgłoszenia incydentów

Materiał dowodowy w petycji składa się z trzech nagrań wideo z mediów społecznościowych, do których odwołuje się wnioskodawca, a także czterech incydentów wskazanych w zestawieniu NHTSA. W materiałach nie ma mowy o wypadkach, osobach rannych ani ofiarach śmiertelnych.

Przepisy federalne dają NHTSA 120 dni od otrzymania petycji na jej uwzględnienie lub odrzucenie. Według wyliczeń publikacji termin podjęcia decyzji przypada około 21 stycznia 2027 roku. Jeśli petycja zostanie uwzględniona, agencja rozpocznie oficjalne dochodzenie w sprawie usterki, które potencjalnie może zakończyć się wycofaniem pojazdów.

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Ocena floty robotaksówek

NHTSA ocenia flotę robotaksówek Tesla objętą petycją na około 1 000 pojazdów Model Y i Cybercab. Tesla nie ujawnia liczby robotaksówek eksploatowanych przez firmę, a regulator określił swoją liczbę jako szacunek.

Kwestie związane z prędkością pojawiały się wcześniej w odniesieniu do oprogramowania Tesli: nagrania z uruchomienia usługi robotaksówek w Austin w czerwcu 2025 roku pokazywały pojazdy poruszające się szybciej niż obowiązujące ograniczenie. NHTSA oświadczyła wówczas, że kontaktuje się z Teslą w tej sprawie.

Inne działania regulatora

W październiku 2025 roku NHTSA rozpoczęła również inne dochodzenie dotyczące Full Self-Driving w związku z możliwymi naruszeniami przepisów ruchu drogowego, w tym przejazdem na czerwonym świetle i jazdą niewłaściwym pasem. Osobno agencja zażądała od Tesli, pod przysięgą, wyjaśnienia, w jaki sposób Cybercab bez pedałów i kierownicy spełnia federalne normy bezpieczeństwa.

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