W australijskim mieście Albany, około 400 kilometrów na południe od Perth, dziesiątki zabytkowych samochodów Ford Model A zebrały się na rajdzie, który organizatorzy nazwali największym takim zlotem w kraju. W piątek historyczną dzielnicę miasta wypełniły dźwięki klaksonów starych samochodów, informuje ABC News.

Uczestnicy z różnych krajów

Dyrektorka rajdu Andrea Moore powiedziała, że odrestaurowane samochody przyjechały z niemal wszystkich stanów Australii. Do wydarzenia dołączyli także uczestnicy z Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Słowenii, choć część gości przybyła bez własnych samochodów.

82-letni Ben Manneke powiedział, że swoim Fordem Model A pokonał około 5 tysięcy kilometrów z Maleny w stanie Queensland do Albany. Według niego podróż przez Nullarbor wiązała się z wieloma postojami i nie wszędzie wygodnie było zatrzymać się na nocleg, jednak wyprawa sprawiła mu przyjemność.

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Samochody z lat 1928–1931

Moore zaznaczyła, że prezentowane na wydarzeniu samochody Model A były produkowane od 1928 do 1931 roku, po Fordzie Model T. Nazwała je samochodami dla każdego i zauważyła, że w przeciwieństwie do Modelu T można je było malować nie tylko na czarno.

Gość z Yorkshire, Steve Watson, przyleciał do Australii z przyjaciółmi i pożyczył samochód, aby wziąć udział w rajdzie. Powiedział, że w Wielkiej Brytanii działa również klub miłośników Forda Model A, liczący około 300 członków, lecz udział w podobnych wydarzeniach nie jest tam tak aktywny.

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