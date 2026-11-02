W Polsce Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na przygotowanie projektu rozbudowy autostrady A4 między Krakowem a Katowicami. Chodzi o 24-kilometrowy odcinek od Dulowej do Balic, gdzie planowane jest wybudowanie trzeciego pasa ruchu, informuje RMF24.

Projektowanie i pozwolenia

Kontrakt otrzymała katowicka firma Autostrada II. Wykonawca ma przygotować dokumentację techniczną, przejść niezbędne uzgodnienia i uzyskać pozwolenia. Zadanie obejmuje także projekt demontażu punktu poboru opłat w Balicach.

Według polskiej administracji drogowej z tej części A4 codziennie korzysta ponad 50 tys. samochodów. Rozbudowa ma zwiększyć przepustowość i komfort jazdy. Trzeci pas planuje się poprowadzić dzięki rezerwie terenu w zielonym pasie rozdzielającym między kierunkami ruchu.

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Zmiana zarządcy w 2027 roku

Od 1997 roku odcinkiem A4 między Katowicami a Krakowem zarządza prywatny koncesjonariusz Stalexport Autostrada Małopolska. Umowa koncesyjna wygasa 15 marca 2027 roku, po czym zarządzanie trasą ma przejść do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

RMF24 zaznacza również, że od przyszłego roku kierowcy samochodów osobowych będą mogli korzystać z tego odcinka bez opłat na punktach w Brzęczkowicach i Balicach. Zakończenie prac projektowych i formalności związanych z pozwoleniami planowane jest w najbliższych latach, a rozpoczęcie bezpośrednich prac budowlanych zaplanowano na 2030 rok.

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