W Japonii prototyp Toyoty w nadwoziu przypominającym coupé, z silnikiem umieszczonym centralnie, ma wziąć udział w szóstej rundzie serii Super Taikyu na torze Okayama International Circuit w dniach 23–25 października. Samochód został zgłoszony przez zespół GR Team ORC Field do eksperymentalnej klasy ST-Q, informuje Motor1, powołując się na japońskie media.

Testowe nadwozie z elementami GR Yaris

Na zdjęciach opublikowanych przez japońskiego dostawcę Ogura Racing Clutch widać samochód z nadwoziem coupé, który znacznie różni się od wcześniejszego konceptu GR Yaris M. Jednocześnie prototyp wykorzystuje przednie i tylne światła z GR Yaris, a także ma kanciaste poszerzenia nadkoli.

Motor1 przypuszcza, że elementy te mogą być częścią testowego nadwozia, a nie oznaką ostatecznego designu przyszłego modelu produkcyjnego. Duże otwory za drzwiami i poszerzone panele mogą być potrzebne dla układu chłodzenia oraz do zapewnienia przepływu powietrza do silnika zamontowanego za kierowcą.

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Nowy silnik G20E

Toyota po raz pierwszy zaprezentowała koncept GR Yaris M podczas Tokyo Auto Salon w 2025 roku. Firma przeniosła w nim układ napędowy z przedniej części samochodu za kabinę, wykorzystując kompaktowego hatchbacka do testów układu średniosilnikowego.

Koncept opracowano wokół nowego turbodoładowanego, 2,0-litrowego czterocylindrowego silnika G20E. Według Motor1 Toyota celuje w moc ponad 400 KM dla samochodu drogowego z tą jednostką. Firma nie potwierdziła jeszcze parametrów układu napędowego, rodzaju napędu ani wyglądu wersji produkcyjnej. Publikacja zaznacza, że projekt łączony jest z możliwym powrotem modelu MR2, jednak Toyota oficjalnie nie potwierdziła tej nazwy.

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