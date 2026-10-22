Rejestracje nowych samochodów w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wzrosły we wrześniu o 10,2% rok do roku, do 1,36 mln pojazdów. Wzrost zapewnił wysoki popyt na samochody zelektryfikowane, podczas gdy rejestracje modeli benzynowych i wysokoprężnych znacznie spadły.

Popyt na samochody zelektryfikowane

Jak podaje Channel NewsAsia, powołując się na dane Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów ACEA, rejestracje samochodów w pełni elektrycznych wzrosły o 59,9%, hybryd plug-in — o 24%, a hybryd — o 5,3%.

Łącznie te trzy kategorie stanowiły 76,2% wszystkich nowych samochodów zarejestrowanych we wrześniu. Popyt na takie pojazdy w głównych krajach europejskich wspierały zachęty dla nabywców i szerszy wybór modeli.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jednocześnie rejestracje samochodów z silnikami benzynowymi zmniejszyły się o 20,6%, a wysokoprężnymi — o 28,2% w porównaniu z wrześniem poprzedniego roku.

Wzrost chińskich marek

Chińscy producenci samochodów nadal zwiększali swoją obecność na europejskim rynku. Sprzedaż Chery niemal się potroiła, a BYD — podwoiła. Geely zwiększyło rejestracje o ponad 33%, a SAIC — o ponad 23%.

Łączny udział tych czterech chińskich firm wzrósł do 14,6% z 9,6% rok wcześniej. Rejestracje Volkswagena i Renault spadły odpowiednio o 2,9% i 0,7%, podczas gdy Stellantis zwiększył je o 4,5%. Łączny udział rynkowy tych trzech europejskich grup zmniejszył się z 48,4% do 43,7%.

Czytaj nas na