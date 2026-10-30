W Singapurze od 30 października osoby fizyczne, które kupują samochody i rejestrują je jako pojazdy do przewozów na zamówienie, mogą pożyczyć nie więcej niż 60% lub 70% wartości auta — zależnie od jego otwartej wartości rynkowej. Maksymalny okres takich kredytów ograniczono również do siedmiu lat. Wcześniej właściciele takich samochodów mogli potencjalnie otrzymać pożyczkę na pełną wartość zakupu.

Jak podaje Channel NewsAsia, władze kraju wprowadziły ograniczenia, aby zamknąć potencjalną lukę w finansowaniu. Urzędnicy wskazali, że niektórzy kupujący mogli rejestrować samochody jako pojazdy do przewozów na zamówienie głównie po to, by uzyskać dostęp do łagodniejszych warunków kredytowania, nie planując świadczenia usług przewozowych przez aplikacje.

Kogo dotyczą zasady

Nowe zasady bezpośrednio dotyczą kupujących, którzy rejestrują własne samochody jako pojazdy do przewozów na zamówienie, niezależnie od tego, czy zamierzają świadczyć usługi przewozu pasażerów. Władze zwróciły uwagę na niedawny wzrost liczby rejestracji takich pojazdów należących do osób fizycznych — wskaźnik osiągnął około 500 samochodów miesięcznie.

Według danych Urzędu Transportu Lądowego, we wrześniu 2026 roku w Singapurze było 98 621 pojazdów do przewozów na zamówienie. Zastępczyni sekretarza generalnego Krajowego Kongresu Związków Zawodowych Yeo Wan Ling oświadczyła, że zmiany w finansowaniu wpłyną na możliwości kierowców faktycznie pracujących w tym sektorze w zakresie zarabiania na życie. Jej zdaniem związek powinien monitorować, czy nowe wymogi nie sprawią, że posiadanie samochodu stanie się dla takich kierowców niedostępne, czy nie zwiększą ich zależności od flot wynajmowanych pojazdów oraz czy nie podniosą kosztów operacyjnych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wpływ na COE i taryfy

Eksperci uważają, że skutki dla popytu na certyfikaty COE i premii za nie są na razie trudne do przewidzenia. Lee Kwang Hoo, adiunkt w Szkole Biznesu Narodowego Uniwersytetu Singapuru, zaznaczył, że część kupujących, którzy korzystali z łagodniejszych warunków kredytowania, może zrezygnować z zakupu samochodu. Jednocześnie inni mogą kupić prywatny samochód na zwykłych zasadach, zarejestrować go na firmę lub skorzystać z alternatywnych schematów finansowania.

Walter Theseira, adiunkt ekonomii na Singapurskim Uniwersytecie Nauk Społecznych, podkreślił, że nie wszyscy potencjalni kupujący stracą możliwość nabycia samochodu: niektórzy będą mogli uzyskać zwykły kredyt lub wybrać tańszy model. Jak powiedział, podczas ostatnich aukcji COE miesięczna kwota wynosiła około 5 tys. samochodów, dlatego nawet spadek popytu nie musi znacząco wpłynąć na premie, jeśli inni kupujący będą gotowi zapłacić podobne kwoty.

Zdaniem ekspertów znaczny wzrost cen przejazdów za pośrednictwem usług przewozów na zamówienie jest mało prawdopodobny. Ograniczenia są skierowane przede wszystkim do kupujących, którzy rejestrowali samochody w odpowiedniej kategorii bez zamiaru świadczenia takich usług. Koszt przejazdów zależy także od popytu pasażerów i polityki cenowej platform, a wzrost kosztów samochodów nie musi bezpośrednio wpływać na taryfy.

Czytaj nas na