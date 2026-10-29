Centralny Sąd Rejonowy w Seulu w Korei Południowej oddalił pozew 88 właścicieli Tesli, którzy domagali się pełnego zwrotu pieniędzy za oprogramowanie wspomagające kierowcę Full Self-Driving. Sąd uznał, że producent samochodów nie naruszył zobowiązań umownych.

Stanowisko sądu

Jak podaje Channel NewsAsia, sąd zaznaczył, że opcja FSD nie przewidywała w pełni autonomicznej jazdy bez ingerencji człowieka. Sąd ustalił również, że Tesla już udostępniła część funkcji zawartych w pakiecie.

Zdaniem sądu obowiązek firmy dotyczący dodawania nowych możliwości zależał od rozwoju technologii i zezwoleń regulacyjnych. Kupujący, według oceny sądu, wiedzieli, że wdrożenie niektórych funkcji może wymagać znacznego czasu.

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Aktualizacje dla starszych samochodów

Sąd uwzględnił również, że Tesla udostępniła podstawowe funkcje Autopilot i Enhanced Autopilot. Najnowsza aktualizacja oprogramowania dodała do starszych samochodów z komputerami Hardware 3 rozpoznawanie sygnalizacji świetlnej i znaków drogowych, a także możliwości jazdy po mieście.

Firma Tesla nie skomentowała natychmiast decyzji. Według publikacji podobne roszczenia sądowe wobec producenta samochodów, dotyczące opóźnień we wdrażaniu zapowiadanych funkcji autonomicznej jazdy, są rozpatrywane także w innych krajach.

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